أبرزها تكدس مرضى وقلة الأطقم الطبية، جولة لوكيل صحة القاهرة تكشف فوضى بـ "صدر العباسية"

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة في القاهرة بجولة تفقدية على مستشفى صدر العباسية وحميات العباسية واستهل الزيارة بمستشفى صدر العباسية؛ حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، مشددًا على وجود الطاقم النوبتجي لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة.

وانتقد عدم التزام العاملين بالزي الرسمي، وأكد بضرورة الالتزام بتعليمات وزير الصحة والسكان بارتداء الزي الرسمي طوال فترة التواجد داخل المستشفى.

تكدس المرضى داخل الاستقبال وعلى الفور وجه بسرعة زيادة عدد العيادات المسائية

كما انتقد الجزار تكدس المرضى داخل الاستقبال وعلى الفور وجه بسرعة زيادة عدد العيادات المسائية، حيث تم تخصيص عيادة إضافية بمستشفى الصدر، وذلك بهدف تقليل فترات الانتظار وتخفيف التكدس، بما يضمن راحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.

وانتقد أيضًا قلة أعداد التمريض الموجودة بالاستقبال والطوارئ؛ ووجه على الفور بضرورة زيادة أعداد التمريض خلال الفترة المسائية؛ كما وجه إدارة التمريض بالمديرية بالنظر حول إعادة توزيع أعداد التمريض بما يتناسب مع حاجة المستشفيات.

وتفقد أقسام الرعاية المركزة، لمتابعة استقبال وتسكين الحالات بصفة شخصية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والقضاء على قوائم الانتظار.

وخلال الجولة، تابع أعمال التطوير القائمة بمستشفى صدر العباسية التي أوشكت أن تنتهي، ومن المزمع افتتاحها خلال الشهرين المقبلين.

وانتقل الجزار مستكملًا جولته التفقدية إلى مستشفى حميات العباسية؛ حيث لاحظ تكدس المرضى داخل الاستقبال؛ على الفور وجه بسرعة زيادة عدد العيادات المسائية، حيث تم تخصيص عيادتين بمستشفى الحميات، وذلك بهدف تقليل فترات الانتظار وتخفيف التكدس، بما يضمن راحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.



كما تفقد مجمع الرعايات المركزة بمستشفى حميات العباسية؛ حيث أثنى على منظومة العمل بداخله؛ واطمأن على آلية استقبال وتسكين الحالات، مؤكدًا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار.

إجراءات حصول مجمع الرعايات بحميات العباسية على اعتماد الزمالة المصرية

كما أكد على ضرورة المضي قُدُما في إجراءات حصول مجمع الرعايات بحميات العباسية على اعتماد الزمالة المصرية لتخصص طب الأطفال مع ضرورة حصول أطباء زمالة الأطفال بالقاهرة على فترة تواجد داخل مجمع الرعايات ضمن برنامج الزمالة الخاص بهم لضمان أقصى استفادة ممكنة.



وفي ختام الزيارة، وجه الجزار بضرورة تلافي جميع السلبيات التي تم رصدها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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