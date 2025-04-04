قواعد تحديد أولويات الحاجزين لشقق سكن كل المصريين 5

أعلنت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 وتحديد المواطنين المقبولين وغير المقبولين.

وبلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، وعدد 268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميلا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

وسيتم تطبيق نظام الأولوية على المواطنين المتقدمين على اغلبية المدن بسبب زيادة عدد المتقدمين على عدد الشقق المطروحة وقواعد ترتيب الاولوية كالتالي:

-المتزوج ويعول في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول.

-الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول.

-الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك عددا من المناطق المطروحة بالإعلان لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها بعد انتهاء مرحلة الفرز، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة، وهذه المناطق هي " أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة".

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه سوف يتم الاستعلام الميداني للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن هذه المدن المذكورة، التي لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

_ الإعلان تضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

_ 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.