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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تقرر مد احتفالات عيد الفطر ليوم آخر

احتفالات عيد الفطر،
احتفالات عيد الفطر، فيتو

نظرا للإقبال الجماهيري الكبير، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مد برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك بمسرح السامر بالعجوزة، ليوم آخر.

احتفالات عيد الفطر المبارك 

ويشهد اليوم الخميس عددا من العروض تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي شهدت إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ويبدأ برنامج الاحتفال في تمام التاسعة مساء مع عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يتضمن فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور البورسعيدي، تدريب وتصميم الفنان محمد صالح، بجانب فاصل غنائي لأشهر أغاني السمسمية.

كما يشمل البرنامج فقرة عرائس ماريونت تقدمها فرقة "أجيال لفنون العرائس" بقيادة الفنان عمرو حمزة، يعقبها سهرة طربية مع فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، تتغنى خلالها بباقة من الأغاني التراثية المبهجة.

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