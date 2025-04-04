الجمعة 04 أبريل 2025
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عقارات

تفاصيل الدعم النقدي لشقتك بمشروع سكن كل المصريين 5

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

أعلنت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 وتحديد المواطنين المقبولين وغير المقبولين.

وبلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، وعدد 268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميلا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

ويتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين المقبولين عن تفاصيل الدعم النقدي الممكن الحصول عليه عند تخصيص الشقق.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قيمة الدعم المقدم من الصندوق للمواطنين المستفيدين وأكد الصندوق أنه يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن المستفيد بالمشروع  في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، ودعم تدريجي يتراوح ما بين 5 - 120 ألف جنيه، كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد أو أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وبذلك تصل قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.

وطرحت الوزارة 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وتضم شققًا جاهزة للتسليم وشققًا تحت الإنشاء والتسليم خلال 3 سنوات.

 

ويتيح الصندوق أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaint حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز " لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم (9311) ذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

 

http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

 

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