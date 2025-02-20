القضاء الإسباني يدين روبياليس بالاعتداء الجنسي ويعاقبه بسبب قبلة نهائي مونديال السيدات

قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بإدانة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق، بتهمة الاعتداء الجنسي على اللاعبة جيني هيرموسو، بعد تقبيلها دون موافقتها خلال حفل توزيع الميداليات في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وقضت المحكمة الإسبانية بتغريم روبياليس 20 يورو يوميًا لمدة 18 شهرًا، وحظر اقترابه من هيرموسو لمسافة 200 متر أو التواصل معها لمدة عام.

وتمت تبرئة روبياليس من تهمة محاولة إجبار هيرموسو على تقبيله، كما برأت المحكمة المدرب السابق للمنتخب الإسباني خورخي فيلدا وأعضاء آخرين بالاتحاد.

وكان روبياليس قد تعرض للإيقاف لمدة ثلاث سنوات عن جميع أنشطة كرة القدم في أكتوبر 2023، بسبب سلوكه في نهائي كأس العالم للسيدات في "سيدني"، وتم تأييد العقوبة في يناير 2024.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التزامه بحماية نزاهة الأفراد وضمان الالتزام بالقواعد الأساسية للسلوك اللائق بعد تأييد عقوبة روبياليس، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

وطلب الادعاء الإسباني عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف ضد روبياليس، بواقع عام للقبلة و18 شهرًا لتهمة الإكراه التي تمت تبرئته منها.

ويمكن الطعن على الحكم الصادر ضد روبياليس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، مما يفتح المجال لاستمرار الإجراءات القانونية في القضية.

دفاع روبياليس يطالب ببراءته في قبلة هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا

فيما أكد فريق الدفاع عن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، أن جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، وافقت على قبلة روبياليس.

وأشارت تقارير صحفية أن دفاع روبياليس، أوضح أنه حتى إذا لم توافق هيرموسو على الأمر، فلا يمكن اعتبار ذلك، مجرد اعتداء جنسي.

وتتم محاكمة روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن وضع قبلة على شفاه هيرموسو، خلال حفل تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات عام 2023.

ومن جانبه، كرر محامي هيرموسو، الادعاء، بأن القبلة لم تكن بالتراضي، مؤكدًا تعرضها لضغوطات عدة لتبديل موقفها.

ومن المتوقع أن يتم التداول مجددًا في الأمر، غدًا الجمعة، وقد يصدر الحكم بشأن ذلك، الأسبوع المقبل.

وجرى اتهام روبياليس إلى جانب 3 مسؤولين سابقين في الاتحاد الإسباني، بمحاولة الضغط على هيرموسو لتبديل موقفها، وهي الواقعة التي أثارت الغضب في إسبانيا.

وطالب دفاع لويس روبياليس، بتبرئة رئيس الاتحاد الإسباني السابق، من التهمتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.