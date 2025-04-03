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ثقافة وفنون

نيللي كريم تكشف سر ظهورها بوزن زائد في مسلسل إخواتي "فيديو"

الفنانة نيللي كريم،
الفنانة نيللي كريم، فيتو

نيللي كريم، كشفت الفنانة نيللي كريم، سر الوزن الزائد الذي ظهرت عليه في الموسم الرمضاني بمسلسل "إخواتي".

 

هل خسرت نيللي كريم وزنها؟

وقالت نيللي كريم، خلال إجابتها عن سؤال الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"،" أنا لم أكن بوزن زائدة من أجل مسلسل إخواتي لكن ارتديت ملابس وأشياء من أجل الظهور بوزن زائد، وفق ما استدعته الشخصية بالعمل".

 

شخصية نيللي كريم في الأعمال الفنية

وأضافت: "لما بدخل الشخصية بحاول إن يحصل توليفة معاها سواء مكياج أو شعر أو لبس أو حتى وزن الجسم".

 

وتابعت: "وأنا بصور مشهد الطبيبة النفسية في مسلسل إخواتي، الناس اللي معانا عاملوا لي الميك أب وأنا كنت جاهزة على التصوير، فافتكروا إني عاملة فيلر وبوتوكس، بس الحقيقة أنا معملتش حاجة ولا نفخت أنا طبيعي".

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نيللى كريم مسلسل إخواتي منى الشاذلي برنامج معكم الفنانة نيللي كريم

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