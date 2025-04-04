أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 14 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

بين 5 جنيهات إلى 14 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 15 جنيها إلى 21 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 22 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 8 إلى 22 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.

أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضار، فيتو

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 17 جنيها إلى 21 جنيهًا.

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