الخميس 03 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تقفز 6 جنيهات وانخفاض كبير في البصل والكوسة

أسعار الخضار، فيتو
أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار، فيتو
أسعار الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 12 جنيها للكيلو، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 3.5  جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 21 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار، فيتو
أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من جنيهين إلى 9 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 11 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار، فيتو
أسعار الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 30 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 8 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات.
أسعار الخضار، فيتو
أسعار الخضار، فيتو

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 17 جنيها إلى 21 جنيهًا.

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