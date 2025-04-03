تركيا تطالب جيش الاحتلال بالانسحاب من ‎سوريا

طالبت السلطات في تركيا اليوم الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من ‎سوريا والتوقف عن الإضرار بجهود الاستقرار هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الخميس، أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات استهدفت مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة السورية

وسمع دوي انفجارات قوية في العاصمة دمشق، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، اليوم الخميس،: نفذنا هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا لنا.

غارات إسرائيلية تستهدف سوريا

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل عملية متدرجة ولن نتوقف حتى نحرر جميع مخطوفينا الأحياء والأموات.

وتابع: نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا، زاعما: عملياتنا في سوريا هدفها الحفاظ على أمن سكان الشمال.

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