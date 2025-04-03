استدعاء صاحب مزرعة دواجن اندلع بها حريق في منشأة القناطر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن في منطقة منشأة القناطر، وأمرت باستدعاء صاحب المزرعة لسماع أقواله.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق.

نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بمنشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن فى منطقة منشأة القناطر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.