التصريح بدفن جثة عامل دليفرى لقى مصرعه في انقلاب دراجة نارية بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل توصيل طلبات "دليفرى" لقي مصرعه، نتيجة انقلاب دراجة نارية يقودها بإحدى قرى العياط.

مصرع عامل دليفري في حادث سير

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ومصرع شخص، فى إحدى قرى العياط.

وبإجراء التحريات تبين أن عامل توصيل طلبات، أثناء قيادته دراجة نارية، تعرض لحادث انقلاب، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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