إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الخميس، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في نجع الجامع قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل إصابة شاب بطلق ناري في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا بإصابة شاب بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة شاب بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بين عائلتي ك، وع، بسبب خلافات على منزل في نجع الجامع بقرية السمطا مركز دشنا.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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