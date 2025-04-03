اندلاع حريق في منزلين بقنا

نشب حريق داخل منزلين، اليوم الخميس، تسبب في نفوق مواشي في قرية الميات بأبو مناع غرب، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزلين داخل قرية الميات مركز دشنا.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل حوشين ملحقين بمنزلين ونفوق أغنام وماشية عبارة عن بقرة وجاموسة دون وجود أي إصابات بشرية.

تم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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