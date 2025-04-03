طالبة بالقاهرة تفوز بالمركز الثاني على الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم

هنأت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطالبة أسماء محمود محمد مدرسة المعتز بالله الابتدائية، إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٥.

مسابقة القرآن الكريم

وأكدت مديرة تعليم القاهرة، أن القرآن الكريم هو أعظم وسيلة لبناء الطلاب، فهو يعلمهم الأخلاق الحميدة، وقيم التسامح والتراحم، ويجعلهم قادرين على التحدي والمشاركة في نهضة الوطن.

ووجهت "مدير المديرية" الشكر لتوجيه عام اللغة العربية والمشرفين على المسابقة لجهودهم المبذولة مع الطلاب.

كما حرصت على توجيه الشكر لأسرة الطالبة، الذين حرصوا على تنشئتها على حب كتاب الله عز وجل، مؤكدة أن حافظي القرآن نور الأمة وتاج على رؤوس آبائهم، متمنية لها مواصلة مسيرتها فى حفظ وتدبر كتاب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.