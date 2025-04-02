الأربعاء 02 أبريل 2025
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أخبار مصر

تعليم القاهرة تشارك فعاليات اليوم العالمى للتوحد

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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تشارك مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى فاعليات اليوم العالمي للتوحد تحت شعار " تعزيز التنوع العصبى وأهداف التنمية المستدامة "

ووجهت سماح إبراهيم " مدير المديرية " إلى إضاءة مبنى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع الإدارات التعليمية ومدارس القاهرة " باللون الأزرق " تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد والذى يوافق الثانى من شهر ابريل كل عام.

تعليم العاصمة تشارك فعاليات اليوم العالمى للتوحد

كما أشارت بعمل ندوات توعوية وبرامج إذاعية خلال الأسبوع المقبل لرفع الوعى بكافة مدارس التربية الخاصة بمرض التوحد وكيفية التعامل مع الأشخاص المصابين به والوقوف بجابنهم فى جميع تعاملاتهم مع الآخرين سعيًا للوصول بالمجتمع المحيط بهم إلى فهمهم واستيعاب حالتهم والتكيف معهم

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم ( ٢ ) إبريل بوصفه اليوم العالمي للتوحد وذلك لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد ليستطيعوا العيش حياة كاملة كأقرانهم وكجزء لا يتجزأ من المجتمع، ويتخذ شعار اللون العالمى للتوحد
"اللون الازرق"

جدير بالذكر أن مرض التوحد يعتبر من أمراض الإعاقة الاجتماعية،حيث يوجد طفل من بين ثمانية وثمانين طفلًا يُصاب بالتوحد.

وتتركز معظم أعراض التوحد في صعوبة التعامل مع الآخرين  ، لذا يجب أن يكون عامة الناس على وعي تام بالمرض وأعراضه، عندئذٍ تتوافر إحتمالية إندماج مرضى التوحد في المجتمع وتفاعلهم معه"

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