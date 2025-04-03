خبير تربوي عن تطبيق "البوكليت" بالإعدادية: لا توجد دولة في العالم تفاجئ طلابها

علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس الخبير التربوي، على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بتعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقال الخبير التربوي إنه لا توجد دولة في العالم يتم فيها مفاجأة الطلاب وأولياء الأمور بنظام الامتحانات في الشهادة الإعدادية في منتصف العام الدراسي، وعدم معرفة الطلاب وأولياء الأمور إلى الآن ما إذا كانت امتحانات الثانوية العامة ستعقد في المدارس أو الجامعات رغم أن المتبقي هو شهران فقط من الامتحانات.

بالإضافة إلى عدم القدرة على تحديد مواعيد امتحانات صفوف النقل سواء الشهرية أو آخر العام بعيدا عن أعياد الطلاب المسيحيين، رغم أنها لا تتغير من عام إلى أخر، مؤكدا أن كل هذه الأمور وغيرها لا بد أن تكون محددة ومخطط لها من قبل بداية العام الدراسي وليس في منتصفه.

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