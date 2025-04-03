مؤسسة "أمهات مصر" تشيد بقرار تعميم نظام البوكليت علي طلاب الشهادة الإعدادية

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتوجيهات وزير التربية والتعليم والخاصة بتعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات.

مؤسس "أمهات مصر" تشيد بقرار تعميم نظام البوكليت علي طلاب الشهادة الإعدادية

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم نظام البوكليت، يصب في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية بشكل عام، نظرا لما يحققه القرار من انضباط للعملية التعليمية والقضاء علي الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل عام، خاصة أن الصف الثالث الإعدادي شهادة وتحدد مصير الطلاب ومستقبلهم.

وكان عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ وذلك لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024-2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الوزير على تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، موجهًا بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

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