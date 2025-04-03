خبير تربوي: مميزات تطبيق البوكليت بامتحانات الإعدادية كثيرة وسلبياته في التصحيح

كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مميزات وسلبيات تطبيق نظام البوكليت على جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 بعد إقرار تعميمه من قبل وزير التربية والتعليم اليوم.

تطبيق نظام البوكليت على طلاب الشهادة الإعدادية 2025

وقال حجازي إنه كأي نظام أو طريقة للامتحانات هناك مميزات وعيوب لنظام البوكليت وتسليط الضوء على العيوب الهدف منه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفاديها أو تقليل آثارها السلبية ونبدأ بالمميزات والتي تشمل:

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

_ وجود ألفة واتجاهات إيجابية لدى الطلاب وأولياء الأمور تجاه نظام البوكليت.

_ تم تطبيقه قبل ذلك بشكل جزئي على بعض المحافظات وتم التنبيه مسبقا إلى أنه سيتم تعميمه، وبالتالي فلدى الجميع استعداد وقبول للفكرة.

_ يتيح قدرا أكبر من السيطرة على الغش ومقاومته.

_ إجراءات أداء الامتحان بنظام البوكليت مناسبة بشكل أكبر لطلاب الشهادة الإعدادية.

أما السلبيات فتشمل:

_ نظام البوكليت يحتاج إلى مجهود كبير من المعلمين في تصحيحه، حيث إنه يتم تصحيحه يدويا ويحتاج أيضا إلى عدد أكبر من المعلمين ووقت أطول.

_ فرصة وجود أخطاء في التصحيح والرصد أكبر نظرا لأن التصحيح يتم يدويا.

ولذلك للتغلب على هذه السلبيات لابد من توفير عدد كبير من المعلمين ونظام جيد للتصحيح والمراجعة متعددة المستويات لضمان حصول كل طالب على حقه وعدم وجود أخطاء في التصحيح والرصد.

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