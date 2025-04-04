مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو بعد انتهاء إجازة العيد

أعادت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات إلى طبيعتها قبل شهر رمضان للعمل يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

وسبق أن قامت الشركة بتعديل مواعيد مكاتب الاشتراكات طوال شهر رمضان المبارك وتعود للعمل بشكل طبيعى من الساعة 7:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً.

وتشمل منافذ استخراج اشتراكات المترو التالي:

محطة عدلي منصور محطة النزهة محطة هليوبوليس محطة العباسية محطة العتبة محطة ناصر محطة صفاء حجازي محطة إمبابة محطة القومية محطة وادي النيل محطة جامعة الدول محطة جامعة القاهرة

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