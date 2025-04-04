الجمعة 04 أبريل 2025
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أخبار مصر

مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو بعد انتهاء إجازة العيد

مترو
مترو
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 أعادت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات إلى طبيعتها قبل شهر رمضان للعمل يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

وسبق أن قامت الشركة بتعديل مواعيد مكاتب الاشتراكات طوال شهر رمضان المبارك  وتعود للعمل بشكل طبيعى  من الساعة 7:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً.

 

وتشمل منافذ استخراج اشتراكات المترو التالي: 

  1. محطة عدلي منصور
  2. محطة النزهة
  3. محطة هليوبوليس
  4. محطة العباسية
  5. محطة العتبة
  6. محطة ناصر
  7. محطة صفاء حجازي
  8. محطة إمبابة
  9. محطة القومية
  10. محطة وادي النيل
  11. محطة جامعة الدول
  12. محطة جامعة القاهرة

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