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رياضة

نيوكاسل يمدد عقد مدافعه فابيان شير حتى 2026

فابيان شير، فيتو
فابيان شير، فيتو

مدد المدافع الدولي السويسري فابيان شير، عقده مع فريقه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل البقاء في صفوفه حتى نهاية موسم 2025-2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المدافع السويسري قضى 7 مواسم مع الفريق، الذي انضم إليه قادما من ديبورتيفو لاكورونيا في صيف 2018.

أرقام فابيان شير مع نيوكاسل

وشارك فابيان شير في 221 مباراة مع الفريق الإنجليزي في كل البطولات، وسجل 19 هدفا.

ويعد هدف فابيان شير في شباك باريس سان جيرمان، من تسديدة قوية، في المباراة التي فاز بها فريقه 4-1 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من أشهر أهدافه مع الفريق.

وشهد الموسم الجاري، مشاركة المدافع البالغ من العمر 33 عاما، في 34 مباراة مع الفريق صاحب المركز الخامس في البريميرليج، وكان عنصرا مهما في مسيرة فريقه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، في مشوار الفوز باللقب في "ويمبلي".

وقال شير في تصريحات للموقع الرسمي لناديه "أنا سعيد بتمديد عقدي هنا، لقد كانت عدة أسابيع جيدة للجميع في نيوكاسل بعد الفوز بكأس الرابطة".

وأضاف "أنا سعيد حقا بتوقيع عقد جديد مع هذا النادي الرائع".

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