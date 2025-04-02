نيوكاسل يفوز على برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق نيوكاسل يونايتد علي نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج".

وسجل هدفي فريق نيوكاسل كل من اليكسندر إيزاك وساندرو تونالي في الدقائق 2+45 و74، بينما جاء هدف برينتفورد عن طريق برايان مبيمو في الدقيقة 66.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل إلي 50 نقطة في المركز الخامس بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.