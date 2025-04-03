الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبنى الخدمات بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة، مبنى الخدمات بمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، وذلك بشارع مراد بحي جنوب الجيزة.

حضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم اللواء عمرو خالد، مدير مكتب المخابرات الحربية بالجيزة، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وخلال كلمته، أكد محافظ الجيزة أن مصر تتمتع بمزايا عديدة، أبرزها روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناءها، حيث يحمل الشعب المصري في جيناته الفطرة الوطنية التي تدفعه للدفاع عن الوطن وتعزيز الاستقرار. 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد في عدة مناسبات على أهمية العلاقة القوية التي تربط مختلف أطياف الشعب المصري ودورها في تحقيق التنمية والاستقرار.

جهود الكنيسة المصرية في دعم التنمية المجتمعية

كما وجه المحافظ الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على جهود الكنيسة المصرية في دعم التنمية المجتمعية، والمساهمة في بناء الوعي الوطني، وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

يأتي هذا الافتتاح في إطار حرص الدولة على دعم المؤسسات الدينية والمجتمعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

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