محافظ الجيزة يعتمد إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية في أوسيم والعياط

وافق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية، الأول في قرية زاوية ثابت بمدينة أوسيم على مساحة 7 قراريط، والثاني في قرية بدسا بمدينة العياط على مساحة 8 قراريط، يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لطلاب الأزهر الشريف.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار التعاون المستمر بين محافظة الجيزة ومشيخة الأزهر، بهدف توفير فرص تعليمية متكافئة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الجيزة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري.

أهمية دور التعليم الأزهري

كما شدد المهندس عادل النجار على أهمية دور التعليم الأزهري في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى الأجيال الناشئة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المشروعات التعليمية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف.

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، عن شكره وتقديره لمحافظ الجيزة على تعاونه المثمر في دعم التعليم الأزهري، مشيدًا بدور المشاركات المجتمعية في تعزيز انتشار التعليم الأزهري في مختلف المناطق.

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