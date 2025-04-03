وزير الطيران المدني يتفقد انتظام حركة التشغيل بمطار القاهرة

قام وزير الطيران المدني بجولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة للإطمئنان على انسيابية الحركة ومتابعه كافة الإجراءات خلال مرحلتي السفر والوصول والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتقديم كافه سبل الدعم والراحة اللازمة لهم.

جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يجريها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني للمطارات المصرية، وتزامنًا مع كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة الدولي خلال الفترة الحالية.

وقد شملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الحجوزات، والجوازات، والجمارك، والمرافق والمناطق الخدمية، وكذلك الأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب.

هذا وقد تابع وزير الطيران انتظام حركة التشغيل، كما اطمأن على كفاءة فرق العمل المتواجدة وتوفير أعداد مناسبة من المُنسقين لتقديم المساعدة وأوجه الدعم اللازم للمسافرين بما يحقق تقديم تجربة سفر آمنة وسلسة عبر المطار.

كما وجه الحفني بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العاملة بالمطار لمواجهة كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية بما يسهم في انتظامية الحركة، مشيدًا بالتعاون المثمر والفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لافتًا إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير وتعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور إقليمي ولوجيستي في مجال النقل الجوي.

كما قدم وزير الطيران المدني التهنئة للعاملين بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدًا بجهودهم ودورهم الحيوي في تسهيل اجراءات سفر ووصول الركاب والحفاظ على انسيابيه حركه التشغيل خاصه في أوقات الذروة.

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