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أخبار مصر

مطار القاهرة يسجل زيادة 8% في أعداد ركاب الوصول خلال شهر مارس

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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شهد مطار القاهرة الدولي نموًا ملحوظًا في حركة الطيران والركاب خلال مارس ٢٠٢٥ بالمقارنة بنفس الشهر لعام ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,289,881 وإجمالي عدد الرحلات 18,154 وعدد المسافرين  1,089,892 ورحلات السفر 9,059.

مطار القاهرة يسجل زيادة 8% في أعداد ركاب الوصول و2 %  في إجمالي الرحلات

 بينما بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج على متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات 1,199,989 علي متن 9,095 رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 2% في إجمالي عدد الرحلات و7% في إجمالي عدد المسافرين و2% في رحلات السفر و8% في عدد الركاب القادمين من الخارج و2% في رحلات الوصول عن نفس الفترة من شهر مارس 2024.

ويشهد مطار القاهرة الدولي زيادة في الحركة الركابية والجوية بشكل دائم،. وقدرة المطار علي أستيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة.

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