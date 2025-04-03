الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

اندلاع حريق في عقار بمنشأة ناصر والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده

حريق، فيتو
حريق، فيتو

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل عقار سكني بشارع الجامع بمحطة الجامع بمنطقة منشأة ناصر، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

 

حريق عقار منشأة ناصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بشارع الجامع محطة الجامع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجار عملية إخماد الحريق.

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حريق عقار منشأة ناصر عقار منشأة ناصر منشأة ناصر الحماية المدنية

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