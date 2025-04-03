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حوادث

مصرع طفلة سقطت من على سلم منزلها في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من على سلم الطابق الثاني داخل منزل أسرتها في قرية العطيات، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل بلاغ سقوط طفلة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا  بمصرع طفلة إثر سقوطها من علو داخل منزل في قرية العطيات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع آية.ع، تبلغ من العمرعامين، إثر سقوطها من على سلم خلال اللهو في منزل أسرتها في قرية العطيات مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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