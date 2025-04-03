الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

قبل مواجهة ريال مدريد، آرسنال يعلن غياب نجمه حتى نهاية الموسم

ماجاليس مدافع آرسنال،
ماجاليس مدافع آرسنال، فيتو

تعرض نادي آرسنال الإنجليزي ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

 

غياب ماجاليس عن آرسنال حتى نهاية الموسم

ويتعلق الأمر، بإصابة مدافع الجانرز البرازيلي جابرييل ماجاليس، وغيابه عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "بعد استبدال جابرييل ماجاليس مدافع الفريق خلال مباراتنا أمام فولهام، تبين إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن".

وأكد آرسنال أن المدافع البرازيلي الدولي يحتاج لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة للتعافي من الإصابة.

وأشار أيضا إلى أن جابرييل سيغيب لنهاية الموسم الجاري، وسيبدأ بعد الجراحة برنامجه التأهيلي والتعافي، بهدف الاستعداد لبداية الموسم المقبل 2025-2026.

وأتم آرسنال بيانه بأنه سيكثف محاولاته لدعم جابرييل لضمان استعادته كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.

ويعد جابرييل من الركائز الأساسية لفريق آرسنال، ومن أفضل لاعبي خط الدفاع بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مباريات آرسنال المتبقية هذا الموسم

ويتبقى لفريق آرسنال 10 مباريات هذا الموسم على الأقل، أبرزها مباراتي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يومي 8 و16 أبريل الجاري إضافة إلى مواجهتي ليفربول ونيوكاسل يونايتد يومي 11 و18 مايو المقبل في البريميرليج.

ويتخلف آرسنال صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل 8 جولات من انتهاء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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