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رياضة

نجم ليفربول السابق ينتقد أداء محمد صلاح أمام إيفرتون: "غير موجود"

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لانتقادات حادة بعد أدائه المتراجع في مباراة الريدز أمام منافسه إيفرتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي.

 

تراجع أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وإيفرتون

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على إيفرتون بهدف دون مقابل ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، لكنه لم ينجح في التسجيل أو الصناعة أيضا، ما جعل بعض الصحف تصفه بـ"غير الموجود"، دلالة على عدم فاعليته في لقاء الأمس.

واستمتع صلاح بأحد أفضل مواسمه في مسيرته وسط الحديث عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية في وقت لاحق من هذا العام، ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قادرًا على تحقيق أرقام قياسية في مسيرته، حيث تجاوز بالفعل حاجز الـ30 هدفًا، لكنه عانى من ليلة نادرة دون مستوى، أمس الأربعاء.

وبشكل عام، وصل رصيد محمد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

وتمكن دفاع إيفرتون من تقليص فرص ليفربول الواضحة إلى الحد الأدنى، ونجح في إيقاف خطورة صلاح.

ستيفن وارنوك ينتقد محمد صلاح

وقدم ستيفن وارنوك، لاعب الريدز السابق، تقييمًا قاسيًا لأداء صلاح، وقال لـ"BBC": "لويس دياز كان الومضة المضيئة في اللقاء، أما محمد صلاح فكان غير موجود".

كما أن تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات في أغلب منصات تقييم اللاعبين، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز صانع الهدف بمتوسط تقييم بلغ 7.5 درجة.

وأضاف: "جاء العديد من جماهير ليفربول للملعب وهم يفكرون، من فضلكم فوزوا بأي ثمن، تأكدوا من اجتياز هذه المرحلة، هم يعرفون كيف يكون إيفرتون، يجلسون في الدفاع العميق وهم أيضًا يدركون أنه تحت قيادة ديفيد مويس، يحمل إيفرتون تهديدًا في الهجوم، كانوا يظنون أن هذه قد تكون الليلة التي يأتي فيها إيفرتون هنا ويفسد الحفلة".

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

الفوز أمس، رفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 21 نقطة عن آرسنال أقرب ملاحقيه.

فيما توقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب.

وودع ليفربول كل المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، باستثناء الدوري الإنجليزي.

وأصبح ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت على أعتاب التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة 20 في تاريخه.

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محمد صلاح ليفربول إيفرتون الدوري الانجليزي ستيفن وارنوك

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