إخماد حريق اندلع في مزرعة قصب بقنا "فيديو"

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا حريقا هائلا اندلع في مساحة مزروعة بقصب السكر في قرية شنهور التابعة لمركز قوص،جنوب محافظة قنا، علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي موقع الحريق لاخماده.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الاجهزة الامنية بمحافظة قنا اخطارا باشتعال النيران في محصول قصب السكر بمساحة ٦ قراريط في قرية شنهور التابعة لمركز قوص،جنوب المحافظة.

علي الفور تم الدفع ب٣ سيارات اطفاء الي موقع الحريق لاخماده ومنع امتداد كرت اللهب الي المساحات الزراعية المجاورة في داخل زمام القرية.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات في الواقعة.

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