رونالدو يهنيء المسلمين بعيد الفطر

هنأ كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر رونالدو عن تمنياته للجميع بعيد مبارك، متمنيًا لهم الفرح والسلام والسعادة.

وكتب رونالدو عبرحسابه في موقع إكس: “أتمنى للجميع عيدًا مباركًا. عسى أن يحمل هذا العيد المبارك الفرح والسلام والسعادة لكم ولأحبائكم”.

وشهدت الايام الماضية تنافس على ضم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خاصة أن مشاركته بالبطولة أصبحت مطلب جماهيري في ظل عدم مشاركة النصر بالمونديال.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية أن الهلال السعودي، الغريم التقليدي للنصر، يبحث ضم رونالدو إلى صفوف "الزعيم"، ولو على سبيل الإعارة القصيرة، خلال فترة البطولة فقط.

كما كشفت تقارير أخرى عن إمكانية عودة رونالدو إلى ريال مدريد، فريقه السابق، وإن كانت تبدو مهمة صعبة نظرا لسياسة النادي الحالية والخيارات المتاحة في خط الهجوم.

وكشفت تقارير صحفية عن إمكانية انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، ومجاورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وظهورهما سويًا في كأس العالم للأندية.

فيما أفادت تقارير عالمية بدخول انتر ميلان في السباق لضم كريستيانو رونالدو للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية.

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