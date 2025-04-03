الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

لأول مرة، تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو
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عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ وذلك لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024/2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات 
 

وفى مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

- تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات
 

ووجه الوزير الشكر لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية فى جميع المحافظات على جهودهم المبذولة في دعم وتطوير العملية التعليمية، الذي يعد إنجازًا لم يتحقق خلال الـ 30 عامًا الماضية، مشيدًا بدورهم في تنفيذ سياسات الوزارة وتعزيز جودة التعليم في جميع المحافظات، ومؤكدًا أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تتم بالتنسيق الكامل مع مديري المديريات التعليمية، والقيادات التربوية، والمعنيين بالعملية التعليمية، وذلك لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية في جميع المحافظات.

 

وشدد الوزير على تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، موجهًا بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

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صرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

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ووجه الوزير كذلك خلال اللقاء، بضرورة انتهاء المديريات التعليمية من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس خلال شهر من الآن، موضحًا أن التشجير له دور هام في توفير بيئة صحية للطلاب من خلال توفير الظل وإنتاج الأكسجين النقي، وموجهًا بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها بعد الانتهاء من أعمال الدهان والتشجير، مع إلزام كل مديرية تعليمية بتقديم خطة زمنية واضحة لإنجاز هذه الأعمال.

وفي إطار تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس، شدد الوزير على أهمية تشجيع الإدارات التعليمية على الاهتمام بجودة البيئة المدرسية، وذلك من خلال إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل، مما يسهم في تحفيز الطلاب والمعلمين على تحسين مستوى المدارس والبيئة التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم المديريات التعليمية، مع التأكيد على دور مديري المديريات في التعاون المستمر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس لتنفيذ هذه التوجيهات بأعلى مستوى من الكفاءة.

وبالنسبة لمواصلة الالتزام بالكثافات الطلابية لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل وسد العجز في أعداد المعلمين، أكد الوزير على الالتزام بالآليات التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي عند إعداد خطة العام الدراسى القادم.

كما شدد وزير التربية والتعليم على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.

وأشار الوزير إلى أهمية تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية وتوزيع الشهادات، حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة قيمة لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم، وسيفتح هذا التعاون المجال لأولياء الأمور للالتقاء بمعلمي المواد الدراسية، مما يعزز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، فضلًا عن أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز البيئة التعليمية وذلك من أجل مصلحة الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والسادة مديرى ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

 

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البوكليت أمتحانات نهاية العام الدراسي الشهادة الاعدادية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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