الهلال السوداني يستعيد نجومه الكبار في مباراة الإياب ضد الأهلي بدوري الأبطال، الغربال حل سحري لأزمة الهجوم، وثقة وتفاؤل في معسكر الموج الأزرق

يستعيد فريق الهلال السوداني 3 من نجومه الكبار في مباراته المرتقبة ضد النادي الأهلي، يوم 8 أبريل الحالي، بجولة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب "شيخو بيديا" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وافتقد الفريق لخدمات أفضل نجومه في مباراته ضد المارد الأحمر التي جرت على استاد القاهرة الدولي، بجولة الذهاب، والتي خسرها ممثل السودان بهدف دون رد رغم تقديمه مباراة جيدة.

عودة 3 نجوم للهلال السوداني في مباراة الإياب ضد الأهلي

ويستعيد الهلال 3 من أفضل نجومه الذين غابوا عن مباراة الذهاب أمام عملاق الكرة المصرية، وفي مقدمتهم قائد الفريق ونجمه الأول المهاجم محمد عبد الرحمن والسنغالي إيمي تيدينج والموريتاني قاسوما فوفانا.

وتمثل مشاركة محمد عبد الرحمن الغربال دفعة معنوية هائلة لكتيبة الموج الأزرق بجانب تيدينج، فضلًا عن فوفانا، وغاب الثلاثي بسبب الإصابة، ولكنهم الآن يدعمون تشكيلة المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي بجولة الإياب الحاسمة ضد حامل اللقب.

معاناة الهلال السوداني في غياب الغربال

وكان مدرب الهلال السوداني وجد معاناة بالغة في تعويض مهاجمه الأول محمد عبد الرحمن، حاله حال مدرب المنتخب السوداني جيمس كواسي أبياه، الذي واجه موقفا مماثلا بإصابة اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب "الغربال" قبل أن يبدأ رحلة العودة التدريجية.

وسيكون "الكابيتانو" جاهزا للمشاركة ضد النادي الأهلي في مباراة يحتاج فيها الفريق لتعويض خسارته، وربما تكون ثقته أكبر بعد عودة الهداف الأول، فيما اضطر إيبينجي في وقت سابق لإجراء تغييرات عديدة في مراكز اللاعبين أملا في سد هذه الثغرة.

حيث أخفق جناحه الهجومي ياسر مزمل في تعويض غياب الغربال، بينما استعان المدرب الكونغولي بمهاجمه الثاني أداما كوليبالي ليشارك في فترة قصيرة من زمن المباراة تفاديا لتجدد إصابته بعد عودته مؤخرا.

تشكيل مثالي منتظر للهلال السوداني أمام الأهلي

ويخوض الهلال مباراة النادي الأهلي بتشكيلته المثالية بعد اكتمال صفوف الفريق، بعودة كبار نجومه، بعد أن تعامل إيبينجي بذكاء وجرأة كبيرة واعتمد في تشكيله في مباراة الذهاب على اللاعبين الأكثر جاهزية على حساب لاعبين عائدين من إصابات مؤثرة على غرار إيمي تيدينج وكولييالي، وذلك للاستفادة منهم في جولة الإياب الحاسمة التي تقام على ملعب "شيخو بيديا" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويقدم بطل السودان مردودا مثاليا بالنسخة الحالية من البطولة الأفريقية، وأظهر شخصية متميزة في مبارياته بمرحلة المجموعات ومباراته ضد النادي الأهلي بجولة الذهاب وقاسمه السيطرة على مجريات المباراة، وعانده الحظ وعدم التوفيق في هز شباك محمد الشناوي، بعد أن أهدر فرصا محققة، والتي يرغب في تعويضها بجولة الحسم إيابًا.

الهلال السوداني يجري فحوصًا لنجمه التونسي الجوكر

ويستهل الهلال السوداني تحضيراته اليوم الخميس 3 أبريل بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة الموريتانية، تأهبا لجولة الإياب الحاسمة، إذ يرغب إيبينجي في وضع حد لعقدة الموج الأزرق مع ربع نهائي أبطال أفريقيا، بعد أن تمكن من تجاوز عقدة مرحلة المجموعات التي استعصت على النادي خلال 10 سنوات، كما يرغب في تكرار إنجاز جيل 1987 و1992 الذي وصل إلى نهائي أمجد بطولات الكاف.

ويخضع نجم الهلال السوداني، اللاعب التونسي الطيب بن زيتون للفحوص بعد تعرضه للإصابة في وقت مبكر من مباراة الفريق ضد النادي الأهلي، التي استبدل على إثرها، بعد ظهور تاريخي للاعب مع فريقه في الدفاع، وذلك بعد أن أعاده المدرب إيبينجي إلى محور الدفاع بعد مشاركات مستمرة له في مركز المهاجم الصريح.

ثقة وتفاؤل في معسكر الهلال السوداني

وتسود حالة من الثقة والتفاؤل وسط جماهير الهلال السوداني بتحقيق الفريق لنتيجة إيجابية ضد النادي الأهلي تؤهله لبلوغ المربع الذهبي، واستعاد الفريق الكثير من بريقه بالنسخة الحالية، واستفاد من مشاركة نجومه بالمنتخب بعد ظهور مثالي لصقور الجديان بتصفيات المونديال ووصول تاريخي لنهائيات الكان والشان تواليا.

ويسعى العملاق السوداني للاستفادة من ظروف منافسه الأهلي الذي لا يمر بفترة زاهية في هذا الموسم، ويعاني من تراجع في مستواه الفني، كما يمر بحالة استثنائية وصراعات مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخفق في إقناع جماهيره في جولة الذهاب على ملعب القاهرة بالرغم من تحقيقه للفوز بهدف دون رد، وتبدو فرصة بطل السودان كبيرة في تحقيق هدفه والخروج بنتيجة إيجابية في مباراة العودة.

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