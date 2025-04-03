الخميس 03 أبريل 2025
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أكاديمية البحث العلمي تشارك في جلسة الهيئة الإدارية للمعهد المتحد للعلوم النووية

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

شاركت الدكتورة جينا الفقى  مفوض مصر لدى المعهد المتحد للعلوم النووية بدوبنا روسيا والقائم بعمل رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والوفد المصرى والمشكل من  تامر حمودة المشرف على قطاع التسويق والابتكار باكاديمية البحث العلمى و منى النعا المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالاكاديمية في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2025، بجلسةً للهيئة الإدارية للمعهد المتحد للعلوم النووية.

 

 وهي لجنة الممثلين المفوضين لحكومات الدول الأعضاء في JINR، سبقها اجتماعٌ للجنة المالية تم من خلالها تلخيص نتائج السنة المالية الماضية، ومراجعة ميزانية السنة الحالية. كما تم إجراء الجولة الأولى من مجمع مُسرّع NICA في 25 مارس كجزء من جلسة المفوضين هذه وأقاموا حفل بدء التشغيل الأول للمجمع.

‎عقد اجتماعٌ للجنة المالية التابعة للمعهد،  حيث قدم مدير المعهد، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم (RAS)، غريغوري تروبنيكوف، لمحةً عامة عن النتائج العلمية للمعهد، ومشاريعه وأنشطته الرئيسية.


كذلك تم انتخاب مدير المعهد الحالى لفترة رئاسية ثانية تمتد لخمس سنوات فى جلسة لجنة المفوضين للدول الأعضاء وهو ما حظى بتأييد الوفد المصرى والذى وجه الشكر لإدارة المعهد على التفانى فى الادارة الخمس سنوات الفائتة والتى كان لها اعظم الأثر فى ترقية عضوية مصر كعضو كامل بالمعهد. 


واختتم اللقاء بمحاضرة فيكتور ماتفيف، القائد العلمي في معهد البحوث النووية الروسي (JINR)، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، محاضرة علمية بعنوان "في الذكرى الستين لفرضية الكواركات الملونة ونموذج دوبنا الهادروني". وناقش السكرتير العلمي الرئيسي للمعهد، سيرجي نيدلكو، تنظيم فعاليات مُخصصة للذكرى السبعين لتأسيس المعهد.

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