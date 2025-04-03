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أسرة كاملة تحت الأنقاض، ننشر صور عقار الجمرك المنكوب في الإسكندرية

عقار الجمرك المنكوب
عقار الجمرك المنكوب في الإسكندرية

شهدت منطقة حارة النخلة التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية، مصرع أم وأبنائها الثلاثة وإصابة الزوج في انهيار عقار قديم، مما أدى إلى وفاتهم وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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فيتو رصدت بعض الصور للعقار المنكوب بمنطقة الجمرك حارة النخلة وسط المحافظة، وذلك عقب انتشال أسرة كاملة وأسفر عن مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة.

وكشف حي الجمرك، أن العقار صادر له قرار إزالة رقم 42 لسنة 2004، وهو مكون من دور أرضي ودورين علويين من الحوائط الخشبية،حيث حدث سقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي، مما أسفر عن وقوع أربع حالات وفاة وحالة إصابة واحدة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ انهيار جزئي بعقار لحارة النخلة دائرة قسم الجمرك.

وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضباط قسم شرطة الجمرك ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف  إلى محل البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وتبين انهيار العقار ووجود ضحايا تحت الأنقاض أسفل العقار وتبين وجود أسرة مكونة من 5 أشخاص أب وزوجته وأبنائهم  الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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حارة النخله الجمرك الاسكندرية

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