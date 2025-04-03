وزير الخارجية الإسرائيلي: معنيون بتطبيع العلاقات مع لبنان

أكد وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، ضرورة عدم السماح لـ"حزب الله" باستعادة قوته وتسليحه مجددا.

مفاوضات جارية بشأن الحدود مع لبنان

وقال ساعر، في تصريحات له، إن "إسرائيل معنية بتطبيع العلاقات مع لبنان"، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية بشأن الحدود مع لبنان والأسرى الذين تم اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أمس الأربعاء، أن "كل وسائل الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على إسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفد".

وقال سلام، خلال استقباله في السرايا وفدًا من مجلس نقابة المحررين برئاسة جوزيف القصيفي: "لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان وهو مرفوض من جميع اللبنانيين"، مشيرًا إلى أن هدف زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان هو البحث في إعادة الإعمار.

مواجهة المشروع الإسرائيلي لتهجير سكان غزة

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن "النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريًا ولا أمنيًا سوى إبقاء ضغطها على لبنان"، مشددًا على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لمواجهة المشروع الإسرائيلي لتهجير سكان غزة والضفة الغربية.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات لجيش الإحتلال الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل

من جهته، نفى "حزب الله" اللبناني أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب ردا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كما جدد "حزب الله" التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.

تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الإحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناي الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير الماضي.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.

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