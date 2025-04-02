الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم السيطرة على أراض إضافية بغزة

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

زعم  رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراض إضافية في قطاع غزة.

وادعى نتنياهو: "الليلة في قطاع غزة، غيرنا مسار الأحداث والجيش يسيطر على الأراضي، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية".

وأضاف نتنياهو: "نحن نسيطر على "محور موراج"، الآن نزيد الضغط عليهم شيئا فشيئا حتى يسلموا رهائننا".

وهدد: "كلما ماطلوا في تسليم الرهائن زاد ضغطنا عليهم. نحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب، ونعمل بلا كلل وبخطط واضحة".

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