نتنياهو يزعم السيطرة على أراض إضافية بغزة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراض إضافية في قطاع غزة.

وادعى نتنياهو: "الليلة في قطاع غزة، غيرنا مسار الأحداث والجيش يسيطر على الأراضي، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية".

وأضاف نتنياهو: "نحن نسيطر على "محور موراج"، الآن نزيد الضغط عليهم شيئا فشيئا حتى يسلموا رهائننا".

وهدد: "كلما ماطلوا في تسليم الرهائن زاد ضغطنا عليهم. نحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب، ونعمل بلا كلل وبخطط واضحة".

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