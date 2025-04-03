الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

النيابة العامة تعاين موقع عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

العقار المنهار بمنطقة
العقار المنهار بمنطقة الجمرك

 تباشر نيابة الجمرك في الإسكندرية معاينة عقار المنهار بشرق الإسكندرية، وتستمع النيابة إلى شهود العيان فى الواقعة وسبب انهيار العقار، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل العقار من الحى والأجهزة التنفيذية.

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 وكان قد شهدت منطقة الجمرك، مصرع ربة منزل وأبنائها الثلاثة، وإصابة الأب بإصابات بالغة، في انهيار عقار قديم بحارة النخلة التابعة لحي الجمرك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ انهيار جزئي بعقار لحارة النخلة دائرة قسم الجمرك.

 وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضباط قسم شرطة الجمرك ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار.

 

وتبين انهيار العقار ووجود ضحايا تحت الأنقاض أسفل العقار وتبين وجود أسرة مكونة من 5 أشخاص أب وزوجته وأبنائهم  الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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النيابة العامة الجمرك الاسكندرية بمديرية امن الاسكندرية

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