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رياضة

العقوبة المنتظرة لمورينيو بعد التعدي على مدرب جالطة سراي

مورينيو
مورينيو

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة بات مهددا بعقوبة مشددة بعد تصرفه الغريب في مباراة جالطة سراي.

ذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن مورينيو قد يتعرض للإيقاف من مباراة إلى 3 مباريات إذا اعتبر سلوكه تجاه أوكان بوروك مدرب جالطة سراي التركي، بأنه تصرف غير رياضي. 

وأضافت الشبكة الفرنسية أن مدة الإيقاف قد تتراوح من 5 إلى 10 مباريات، إذا صنف ما فعله مورينيو بأنه سلوك عدواني.


مورينيو يعتدي على مدرب جالطة سراي
 

وأثار مورينيو ضجة كبيرة بعدما تعدى على أوكان بوروك المدير الفني لجالطة سراي، بعدما حاول الإمساك بأنفه داخل الملعب، ليسقط الأخير على الأرض ويتدخل اللاعبون والأجهزة الأمنية بالملعب.

وقال بوروك: إن ما فعله مورينيو عقب المباراة لم يكن تصرفا لطيفا بالمرة.

وتصرف جوزيه مورينيو بهذه الطريقة المثيرة للجدل بعد فوز فنربخشة على جالطة سراي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دور الثمانية في كأس تركيا.

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