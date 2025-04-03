الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل جديد

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على بطولة مسلسل جديد لعرضه خارج سباق رمضان 2026، والعمل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، وتأليف أيمن سليم وإخراج محمود عبد التواب -توبة-، ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفة في الأيام المقبلة للاستقرار على باقي فريق العمل.

مسلسل منتهى الصلاحية

وشاركت ياسمين رئيس في سباق رمضان 2025 بمسلسل منتهي الصلاحية ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

وفي سياق آخر، كان قد حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٤٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ٢٤ مليون ريال. 

وفيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين رئيس ايمن سليم مسلسل منتهي الصلاحية

مواد متعلقة

ياسمين رئيس تنشر أول صورة من مسلسلها "منتهي الصلاحية"

الأكثر قراءة

ليس فقط بند الـ8 سنوات، أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة

وقع في حب مصر، ملياردير إماراتي يتجول بشوارع القاهرة على أنغام أحلى بلد بلدي (فيديو)

الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح أسباب تأخر الرد على طلباته

حقيقة وضع بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

أسرة كاملة.. ننشر صور ضحايا عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

ترامب: العملية انتهت والمريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء

منوعات

المزيد

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس ملك إسبانيا قبل كلاسيكو الأرض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

على جمعة: الله ذم الدنيا في آيات كثيرة ومنعها عن بعض عباده

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

المزيد
الجريدة الرسمية