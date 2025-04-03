إزالة 21 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة في قنا

قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينة قنا، تحت إشراف أحمد محمود نائب المدينة، طلعت عبد الشافي رئيس القرية بتنفيذ ٢١ حالة إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٤٨٥٠ متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة.

حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة

جاء ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتورخالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتابع الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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