مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار بقنا

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره بالموتوسيكل على مزلقان غير شرعي في محطة فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاثيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث قطار اصطدم بطالب خلال مروره بالموتوسيكل في فرشوط.

وبعد الفحص تبين مصرع رمضان.ر.ع، يبلغ من العمر 16 عامًا طالب ومقيم في بندر فرشوط، خلال مروره بالموتوسيكل على مزلقان غير شرعي بالقرب من محطة فرشوط صدمه القطار مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة والتحفظ على الموتوسيكل الذي تحول إلى قطع خردة بسبب الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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