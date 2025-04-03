الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

12 صورة ترصد نقل الطفلة إيمان ضحية رشق القطار بالحجارة من منزلها إلى معهد ناصر

طفلة قطار المنوفية
طفلة قطار المنوفية

 رصدت وزارة الصحة رحلة استقبال الطفلة إيمان محمود المعروفة إعلاميا بطفلة قطار المنوفية منذ خروجها من منزلها ونقلها بسيارة إسعاف إلى معهد ناصر.

 

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،  نقل واستقبال الطفلة إيمان محمد محمود عبدالفتاح، 13 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بـ«ضحية رشق الحجارة»، صباح اليوم الخميس، من قرية دلهوم بمركز أشمون في محافظة المنوفية، إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة، لإجراء كافة الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية الشاملة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الطفلة «إيمان» تم عرضها على استشاريين في تخصصات الرمد، والمخ والأعصاب، والأطفال، كما خضعت لعددٍ من الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، وذلك لتقييم الحالة من جميع جوانبها الطبية وتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لحالتها الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الفحوصات الأولية أظهرت أن الطفلة تعاني من تهتك كامل لقرنية العين اليمنى، ويجري وضع خطة علاجية مناسبة لحالتها فضلًا عن توفير خدمات الدعم النفسي للطفلة، جراء الحادث الذي تعرضت له،

وقال «عبدالغفار» إن الطفلة تم وضعها تحت الملاحظة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير إقامة داخلية لها ولأسرتها طوال فترة تلقيها، العلاج نظرا لكونهم من خارج محافظة القاهرة.

يُذكر أن الطفلة إيمان، كانت قد تعرضت لحادث مآسوي، يوم الجمعة 28 مارس 2025، حيث أصيبت نتيجة رشقها بالحجارة من قِبل مجهولين، وفقدت على إثرها عينيها اليمنى، وذلك أثناء استقلالها أحد قطارات المنوفية برفقة والدها، في طريقها لتلقي إحدى جرعاتها العلاجية، حيث أنها تعاني من مرض مناعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان الرعاية الطبية بمحافظة القاهرة رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان محافظة المنوفية محافظة القاهرة مركز أشمون فى محافظة المنوفية مستشفى معهد ناصر وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الصحة خلال إجازة عيد الفطر

الصحة: استمرار صرف الألبان الصناعية المدعمة خلال إجازة عيد الفطر

الصحة: استمرار إصدار شهادات الميلاد والوفاة وتصاريح الدفن خلال أيام العيد

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بعد قرارات ترامب الجمركية

بالأسماء، تفاصيل مصرع أم وأبنائها الثلاثة وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالإسكندرية

مصدر بالأهلي يرد على أنباء رحيل كولر حال الخروج الإفريقي

أثارت جدلا بتركيا، أول رد من مدرب جالطة سراي بعد اعتداء مورينيو عليه

أول تعليق من الجنائية الدولية على زيارة نتنياهو للمجر

ستصبح من الأغنياء، رجل أعمال أمريكي يتوقع مفاجأة في أسعار الفضة وتفوقها على الذهب والبيتكوين

منوعات

المزيد

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الخميس 3-4-2025

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس بالأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين وطلاب المدارس في شهر أبريل 2025 ( انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع قريبًا

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

المزيد
الجريدة الرسمية