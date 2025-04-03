الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

حبس 4 عاطلين بتهمة قتل عامل في التجمع بسبب دراجة نارية

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت  النيابة العامة بحبس 4 عاطلين بتهمة قتل عامل وإصابة آخر بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب سرقة دراجة الأول النارية في منطقة التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من إحدى المستشفيات، باستقبالها شخصين أحدهما مصابا والآخر توفي متأثرا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.


وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب، أقر بقيام مجهولين بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمتوفي حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وقيام الأخير بتحديد مكان تواجدها باستخدام جهاز تحديد المواقع المثبت بالدراجة.


وأضاف المصاب، أنه وزميله قاما بالتوجه إلى موقع الدراجة النارية بالفيوم فشاهدا دراجة متوقفة على جانب الطريق وبجوارها 4 أشخاص، فتوجها إليها ظنا منهما بأنها الدراجة الخاصة بهما، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص عليهما باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.


عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة منطقة التجمع الخامس التجمع الخامس

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