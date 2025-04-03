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صحة قنا: المرور على 121 منشأة غذائية للتأكد من سلامتها

صحة قنا، فيتو
صحة قنا، فيتو

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا فرق إدارة الأغذية بالطب الوقائي بمتابعة المنشآت الغذائية المختلفة للاطمئنان على المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين وضمان سلامتها.

جولات على المنشآت في قنا

حيث قامت إدارة الأغذية بقيادة الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد دنقل مدير إدارة الأغذية بالمديرية بوضع خطة مرور ومتابعة لمنافذ الأغذية بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلي نجاح الفرق بالمراكز المختلفة خلال أيام العيد في المرور على ١٢١ منشأة غذائية وأخذ ٣٧ عينة، كما تم إعدام ٥٧ لترا و٨٥ كجم وتم تحرير ٨١ محضرا ما بين محاضر نظافة للمنشآت الغذائية أو محاضر لعدم الحصول أو حمل شهادات صحية،كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق ١٩ منشأة غذائية بدون ترخيص.

هذا وأكد وكيل الوزارة على الاهتمام الذي توليه مديرية الصحة في حفظ صحة المواطنين وضرورة تناولهم الأغذية الصحية والسليمة موثوقة المصدر والبُعد عن الأغذية مجهولة المصدر، والتي تضر بصحتهم وصحة أسرهم.

وذلك استكمالًا لجهود الفرق الصحية التابعة لمديرية الصحة في التوسع في نشر خدماتها المختلفة في مراكز المحافظة وخاصة في المناسبات والأعياد.

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الدكتور محمد يوسف عبدالخالق قيا قنا محافظة قنا مدير عام الطب الوقائى وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا وكيل وزارة الصحة

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