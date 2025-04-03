حبس سيدة بتهمة إصابة جارتها بطلق ناري في قنا

أمرت جهات التحقيق، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إطلاقها أعيرة نارية على جارتها وإصابتها إثر مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال، في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل قصة إصابة سيدة في قنا

ترجع البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلقات نارية إثر مشاجرة في نجع عزوز بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة س، تبلغ من العمر 38 عامًا على يد جارتها س، تبلغ من العمر 28 عامًا إثر مشاجرة بينهما بسبب لعب الصغار في الشارع قامت بإطلاق الأعيرة النارية عليها من بندقية آلية وأصابتها تم نقلها إلى المستشفى على إثرها.

تم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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