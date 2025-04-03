صحوة العمر

وتأتى هذه الصحوة من غير ميعاد ما بين لحظة وأخرى ومن هذه اللحظة يجد الإنسان نفسه قد تحول هو نفسه، لا يصدق نسخته الجديدة، فحقا قد تأتي هذه النسخة فجأة ولكنها في الواقع لها مقدمات وحصيلة لا يستهان بها من التجارب المليئة بالنجاح تارة والفشل تارة والخذلان تارة أخرى..

وعن العلاقات الإنسانية سوف أقول إن المرور بتجارب يكون الإنسان وضع الثقة فيها في غير محلها أو تعرض للخيانة أو الخذلان أو غيرها من خيبات العلاقات الإنسانية، فبعد كل خيبة من الخيبات يتخبط الإنسان، وتختلف ردود الأفعال ما بين من يقف، وتأتى الصحوة وإن كانت صغيرة على مقاس الفعل ولكنها تأتي.



ومن ردود الأفعال الأخرى من يقابل مثل فعل الخيانة أو الخذلان أو أى من الخيبات الأخرى بالضعف وطرح الاسئلة، لماذا حصل مثل هذا، ولماذا تعرضت للخيانة، ويأتى فترة من الصدمة ومنهم من يلوم نفسه ويقول لماذا أنا، وماذا فعلت؟ ويبدأ بلوم نفسه على أخطاء وأفعال الطرف الآخر..



وفى الواقع تتباين ردود أفعال البشر وذلك بناءا على أشياء لا حصر لها على سبيل المثال لا الحصر التربية، وقوة الإيمان، والثقة بالنفس، والدراية بنفوس البشر المريضة، وسرعة التخطىُ وقوة الشخصية، التى من خلالها يعبر الإنسان من ممر ضيق إلى أوسع الطرق ذلك الممر هو المشاعر السلبية التى يتلقاها، والتجارب القاسية وكل المستقبلات الخارجية الصعبة..

ويتخيل الإنسان وقتها أن هذه نهاية الحياة وأن ذلك الممر هو الكون بأكمله ولكنه ممر في الواقع ضيق وقصير، ويمكن للإنسان القوى أن يراه بحجمه الحقيقي ويعبره بخطوة واحدة إدراكا منه أنه لا يجب أن يأخذ من خطواته كثيرا أو يقف فيه كثيرا.



إن الصحوة عندما تأتى إلى الإنسان فإنه يدرك حجم الأشياء من حوله وحجم الأشخاص من حوله، ولا يعطى قيمة وسعر لمن لا قيمة ولا سعر له، ولا يندم على ما فات، فتلك الصحوة تعرفك أن نفسك هى الأولوية وما دون ذلك لا قيمة له.



وهنيئًا لمن تأتيه تلك الصحوة ويرى هذه الدنيا الزائلة على حقيقتها، ويرى الأشخاص الغلط على حقيقتهم، ولا يعطى لهم قيمة ويفهم أن الوقت والعمر من أثمن الأشياء المجانية..

فهل جاءتك الصحوة؟

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