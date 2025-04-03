كلنا واحد، الداخلية توزع هدايا على قاطني المناطق الحضارية احتفالا بعيد الفطر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع الهدايا عليهم فى إطار مبادرة كلنا واحد.
عبوات كحك وملابس جديدة.. الداخلية توزع هدايا على قاطني المناطق الحضارية احتفالا بعيد الفطر
ووجهت وزارة الداخلية، مأموريات لتوزيع الهدايا “ ملابس جديدة - عبوات كحك ” على المناطق الحضارية الجديدة والشوارع والميادين ووسائل النقل العامة والمستشفيات ودور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية.
ولاقت المبادرة استحسان المواطنين وموجهين الشكر على الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على جهودهم.
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