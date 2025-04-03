الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 ملايين جنيه جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط4 ملايين جنيه
ضبط4 ملايين جنيه جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الاجنبى

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

قضايا اتجار بالنقد الاجنبى خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه.

 

تحرير 647 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في القليوبية للنصب على المواطنين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا إتجار بالنقد الأجنبى قطاع الأمن العام جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 647 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في القليوبية للنصب على المواطنين

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 52 من سائقي السيارات للكشف عن المخدرات بالمحافظات

حريق يلتهم محتويات محل تجاري في حدائق حلوان

الأمن يكشف تفاصيل تمزيق جسد شاب فى مشاجرة بسبب فتاة بدار السلام

القبض على صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر (فيديو وصور)

القبض على 3675 متهما، حملات أمنية مكثفة بشوارع القاهرة للقضاء على بلطجة "السايس"

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

وزير المالية : حزم ضريبية جديدة تناسب تحديات الفترة المقبلة

إعلام أمريكي يكشف موعد ضربة عسكرية تستهدف إيران

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

تراجع البلدي 16 جنيهًا، انخفاض غير مسبوق في أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 إبريل 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

منوعات

المزيد

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على مصر

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأقصى مكان خالص للمسلمين، الخارجية المصرية تصدر بيانا ناريًا لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية