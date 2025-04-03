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ثقافة وفنون

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل أكتر من خوات

أصايل محمد، فيتو
أصايل محمد، فيتو

 طرحت منصة شاهد مؤخرا برومو المسلسل السعودي الجديد “أكثر من خوات”، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه يوم 6 أبريل الجاري على المنصة، كما سينطلق عرضه كذلك على قناة MBC1 في نفس اليوم.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أكثر من خوات

ويشارك في بطولة مسلسل أكثر من خوات عدد من النجوم، على رأسهم أصايل محمد في دور لولوة، إلى جانب شعيفان محمد العتيبي، زياد العتيبي، نورا ياسين، أفنان زغبي، ويزيد المجيول، وهو من إخراج سلطان العبد المحسن.  

ويتناول مسلسل أكثر من خوات قصة المحامية “لولوة”، التي تجد نفسها ضحية مؤامرة مدبرة من أحد المقربين، ما يضعها في مواجهة صراعات صعبة تغير مجرى حياتها.  

 

شاهد تطرح برومو مسلسل أكثر من خوات

وطرحت منصة شاهد برومو العمل مرفقا بتعليق “من البرومو الحماس مليون للقصة.. انتظروا قصة لولوة في #أكثر_من_خوات 6 أبريل على #Shahid”.

 

ولقد لاقى برومو المسلسل تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة العمل، مشيرين إلى أن القصة تبدو مشوقة ومليئة بالإثارة.

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Shahid منصة شاهد أصايل محمد مسلسل أكثر من خوات الفن

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